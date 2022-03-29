أكثر من 6 مليارات ريال مجموع اتفاقيات وإطلاقات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في يومه الثالث

الرياض : واس

واصل المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في يومه الثالث، توقيع وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث شهد المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال تحت شعار “نعيد نبتكر نجدد” في يومه الثالث العديد من الاتفاقيات والإطلاقات التي تجاوز إجمالي قيمتها أكثر من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) دعمًا للقطاع الريادي وتقديم المزيد من الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ووقع برنامج “كفالة” لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الاتفاقيات، منها: اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الرياضة، وصندوق التنمية الثقافي وصندوق التنمية السياحي، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية “ندلب”، وجامعة الملك سعود، وجامعة الجوف، وشركة ركن العمل لحاضنات ومسرعات الأعمال.

وشهد اليوم الثالث، توقيع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عدة اتفاقيات تعاون مشتركة مع مجلس الضمان الصحي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ لدعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أطلق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية مبادرة “ألف ميل” لتأهيل ريادي الأعمال في قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فيما وقّع البنك السعودي الفرنسي اتفاقية تعاون مع الخطوط الجوية العربية السعودية.

كما شهد إطلاق الدفعة الرابعة للإرشاد المؤثر لبرنامج طموح بالتعاون مع إنديفر السعودية، لدعم المنشآت متسارعة النمو من خلال تسهيل الوصول لأفضل المرشدين في الشبكات المحلية والعالمية والربط مع مكاتب إنديفر في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويستهدف البرنامج دعم ما يزيد عن 26 منشأة متسارعة نمو يمثلها 35 رائد أعمال سعودي وبمجموع وظائف مباشرة وغير مباشرة يزيد عن 400 ألف.

يشار إلى أنه وبمشاركة ما يزيد عن 20 منشأة متسارعة نمو سعودية، تم بالتعاون مع شبكة إيليت العالمية إطلاق الدفعة السادسة من طموح إيليت. يستهدف البرنامج تأهيل 4 إلى 6 شركات للطرح في سوق الأسهم الموازي “نمو”.

كما وقعت شركة شايزر باور للطاقة المتنقلة اتفاقية تعاون مع مجموعة ميقا تيل الأوروبية من أجل تصنيع وتوريد شواحن السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.