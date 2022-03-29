أجفند واليونيسيف.. عقود من الشراكة لرعاية الطفولة

الرياض- البلاد

بمناسبة مرور أربعين عامًا من الشراكة المثمرة بين المنظمتين والنتائج التي تحققت في مجال الطفل ، أقام برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” احتفالية تذكارية في الرياض امس، بالتعاون مع اليونيسف، بحضور الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس أجفند، والمديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين رسل.

وقالت رسل: “يشرّف اليونيسف الاعتماد الدائم على شريك مثل أجفند، ونطلع إلى المزيد من الدعم وحماية أفضل للأطفال الأكثر ضعفًا على أربعين سنة أخرى وأكثر”، مبينةً أنه استفاد عدد من أجيال الأطفال في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها من هذه الشراكة التي عقدت عام 1981م بقيادة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله المبعوث الخاص لليونيسف والرئيس المؤسس لأجفند.

من جانبه قال الأمير عبدالعزيز بن طلال: “فخورون بنتائج هذه الشراكة التي دامت 40 عامًا والتي لا تعكس جهود أجفند لتمكين الأطفال من الحصول على حقوقهم فحسب، بل تعكس أيضًا التضامن الكبير الذي يظهره المجتمع الخليجي تجاه الفئات الضعيفة بغض النظر عن أماكن وجودها”، موضحًا أن التعاون مع اليونيسف مكنهم من دعم العديد من الأطفال والأسر حول العالم.