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30 ألف زائر لمهرجان الزهور بالقطيف

صحيفة البلادaccess_time25 / شعبان / 1443 هـ      28 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام ـ حمود الزهراني

استقطبت فعاليات مهرجان الزهور الثاني آلاف الزوار خلال الـ ٣ أيام الماضية منذ انطلاقه، الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية بمحافظة القطيف في عنك، ليواصل المهرجان نجاحه في نسخته الثانية بعد أن سجلت النسخة الأولى نجاحا لافتا ولاقت استحسان الزوار من داخل المنطقة وخارجها.

وأوضحت الأمانة أن عدد زوار المهرجان خلال الـ ٣ أيام الماضية بلغ 30 ألف زائر وزائرة، من مختلف مدن ومحافظات المنطقة، حضروا لمشاهدة فعاليات المهرجان المتنوعة، الذي يحتوي على أكثر من نصف مليون زهرة طبيعية موسمية متنوعة، أعدتها الأمانة لتشكل لمسة جمالية جديدة لأهالي المحافظة وزوارها، وبزيادة في عدد الأركان بلغت ٩٠ ركناً للأسر المنتجة والمشاتل الزراعية، مؤكدة إقامة المهرجانات والفعاليات التي تسهم في دعم السياحة الداخلية وتحفيز المشاريع الاستثمارية والأسر المنتجة، وتعزز البنية التحتية للترفيه، بالتعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للإسهام في تحسين جودة الحياة.

وضم المهرجان عددا من البرامج النوعية وسوق الأسر المنتجة والمطاعم وأركان المشاتل الزراعية المتنوعة وفعاليات الفرق الشعبية والفلكلور وفعاليات خاصة بالأطفال، إضافة إلى تفعيل القطاع السياحي والترفيهي ودعم الأسر المنتجة والتعريف بها وتشجيعها من خلال العديد من المبادرات ومن ضمنها المهرجانات التي تشرف عليها البلدية.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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