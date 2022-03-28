30 ألف زائر لمهرجان الزهور بالقطيف

الدمام ـ حمود الزهراني

استقطبت فعاليات مهرجان الزهور الثاني آلاف الزوار خلال الـ ٣ أيام الماضية منذ انطلاقه، الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية بمحافظة القطيف في عنك، ليواصل المهرجان نجاحه في نسخته الثانية بعد أن سجلت النسخة الأولى نجاحا لافتا ولاقت استحسان الزوار من داخل المنطقة وخارجها.

وأوضحت الأمانة أن عدد زوار المهرجان خلال الـ ٣ أيام الماضية بلغ 30 ألف زائر وزائرة، من مختلف مدن ومحافظات المنطقة، حضروا لمشاهدة فعاليات المهرجان المتنوعة، الذي يحتوي على أكثر من نصف مليون زهرة طبيعية موسمية متنوعة، أعدتها الأمانة لتشكل لمسة جمالية جديدة لأهالي المحافظة وزوارها، وبزيادة في عدد الأركان بلغت ٩٠ ركناً للأسر المنتجة والمشاتل الزراعية، مؤكدة إقامة المهرجانات والفعاليات التي تسهم في دعم السياحة الداخلية وتحفيز المشاريع الاستثمارية والأسر المنتجة، وتعزز البنية التحتية للترفيه، بالتعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للإسهام في تحسين جودة الحياة.

وضم المهرجان عددا من البرامج النوعية وسوق الأسر المنتجة والمطاعم وأركان المشاتل الزراعية المتنوعة وفعاليات الفرق الشعبية والفلكلور وفعاليات خاصة بالأطفال، إضافة إلى تفعيل القطاع السياحي والترفيهي ودعم الأسر المنتجة والتعريف بها وتشجيعها من خلال العديد من المبادرات ومن ضمنها المهرجانات التي تشرف عليها البلدية.