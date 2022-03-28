145 عقارا في مزادات بالمدن

الرياض- البلاد

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 8 مزادات علنية، تعرض عقارات ومنقولات في 6 مدن ومحافظات بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال المدة من 28 إلى 30 مارس 2022م.

وتعرض المزادات 145 أصلًا من العقارات والمنقولات تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، ومجمع فلل، وعمائر تجارية وسكنية وسيارات متعددة الأنواع، حيث تتجاوز مساحة العقارات المعروضة مليون متر مربع، وتبدأ المزادات بنسيم الطائف الحضوري الذي يستعرض 4 عقارات متعددة بمدينة الطائف، ومزاد واحات المشرق الإلكتروني الذي يستعرض 16 عقاراً بالمنطقة الشرقية، ومزاد خيرات طيبة الإلكتروني الذي يُقام على 12 عقارًا متنوعًا بالمدينة المنورة، ومزاد إشراقة الرياض الحضوري الذي يعرض 12 عقارًا بعدة أحياء على مستوى مدينة الرياض، ومزاد أطياف جدة الإلكتروني الذي يستعرض 21 عقارًا متنوعًا بمدينة جدة، ومزاد عيقان الإلكتروني الذي يستعرض 7 عقارات، ومزاد عيقان الحضوري الذي يقام على 19 عقارًا بمنطقة القصيم، وأخيرًا مزاد المنقولات الذي يقام على 54 من السيارات الكبيرة بأنواعٍ متعددة بمدينة الدمام.

ويعد “إنفاذ” بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد.