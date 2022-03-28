11 مليار لريادة الأعمال

أعلن بنك التنمية الاجتماعية خلال مشاركته في اليوم الأول من المؤتمر عن تخصيص 11 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال في المملكة في الأعوام الثلاثة القادمة، ليواصل مجهوداته في تمكين الشباب السعودي وتعزيز التنمية الوطنية الشاملة.

بدوره شارك الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم بن حمد الراشد في جلسة حوارية بعنوان “دور الحلول التمويلية في دعم ريادة الأعمال ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق المالية، وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب بالمحتوى المحلي” و ذلك بحضور عدد من رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين وصناع القرار، حيث أوضح أن برامج تمويل الأعمال المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية في الفترة الماضية تجاوزت قيمتها 10 مليارات ريال ، مشيرا إلى أن هذا الدعم أسهم في خلق أكثر من 100 ألف وظيفة حتى الآن.

وبين أن البنك خصص خلال المدة القادمة عددًا من برامج التمويل و التدريب والرعاية لدعم لرواد الأعمال في إنشاء و تنمية مشاريعهم، مستهدفًا تمويل أكثر من 68 ألف منشأة ناشئة وصغيرة خلال الأعوام الثلاثة القادمة بإذن الله.

وإيمانًا بأهمية الشراكات في دفع العملية التنموية، وقع البنك على ضوء المؤتمر عددًا من الاتفاقيات المهمة مع عدة جهات إستراتيجية، بهدف تقديم خدمات التدريب والتأهيل والرعاية للمستفيدين من روّاد ورائدات الأعمال، كما حرص بنك التنمية الاجتماعية على التواصل الفعّال مع ضيوف وزوار المؤتمر والتعريف بخدماته وبرامجه المالية وغير المالية، وذلك عبر الجناح المخصص للبنك في المعرض المصاحب للمؤتمر، ودعا المهتمين لزيارته للالتقاء بالخبراء والمختصين والاستفادة من تجاربهم الملهمة.