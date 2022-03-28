ويل سميث يفوز بالأوسكار.. و يصفع مقدم الجوائز لسخريته من زوجته

الفنويل سميث يفوز بالأوسكار.. و يصفع مقدم الجوائز لسخريته من زوجته فرناس حفظيaccess_time25 / شعبان / 1443 هـ 28 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق فاز الممثل العالمي ويل سميث بجائزة الأوسكار فئة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “الملك ريتشارد” بالنسخة الرابعة والتسعين من حفل توزيع جوائز الأوسكار . وكان الحفل قد شهد قيامه بتوجيه صفعة قوية للممثل الكوميدي كريس روك ، احتجاجا على سخرية الاخير من تسريحة شعر زوجته. وقد عاد حفل جوائز الأوسكار إلى مسرح دولبي في لوس أنجلوس، في الدورة الـ 94 ، وأجرت أكاديمية الفنون السينمائية مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى جذب المشاهدين إلى الحدث مرة أخرى.