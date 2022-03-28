نائب أمير الشرقية يدشن الهوية الجديدة لجمعية “قبس”

الدمام : البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم الهوية الجديدة لجمعية الأمير محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة “قبس”، كما دشن منصة العمل التطوعي للجمعية بحضور صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي نائب رئيس مجلس الأمناء وعضو هيئة كبار العلماء مستشار خادم الحرمين الشريفين عضو مجلس أمناء الجمعية معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي وعضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب الحرم المكي مستشار خادم الحرمين الشريفين عضو مجلس أمناء الجمعية معالي الأستاذ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وعدد من أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الأمناء.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية حرص قيادة هذه البلاد “أيدها الله” على تعليم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على مستوى العالم ونشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة من خلال إنشاء مثل هذه الجمعيات التي لها أثر كبير على نشر تعليم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

وقدم صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي نائب رئيس مجلس الأمناء الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء الجمعية على دعمه للجمعية وأعمالها، كما رفع الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية على رعايته للمناسبة ودعمه للجمعية.

وقدم رئيس مجلس الإدارة لجمعية قبس للقرآن والسنة والخطابة الدكتور أحمد البوعلي نبذة عن أبرز منجزات الجمعية خلال الفترة الماضية مبينًا أن عدد حفظة كتاب الله قرابة 61 حافظ وحافظة وعدد الأحاديث التي حفظت 1393 حديثًا وتدرب 1074 ناشئًا على الخطابة وقد حرصه الجمعية على تعزيز النشء من الغلو والانحراف العقدي والفكري والسلوكي من خلال برامجها المتعددة.

ثم كرم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية أعضاء مجلس الأمناء والداعمين للجمعية بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الأمناء.