ملتقى كود البناء يناقش ضمانات الجودة

الرياض- البلاد

تنطلق اليوم الاثنين أعمال ملتقى كود البناء السعودي تحت شعار” الكود سلامة واستدامة”، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل بمدينة الرياض، ومشاركة أصحاب السمو والمعالي والعديد من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص ذات الصلة بالمجال الهندسي ومجال البناء والتشييد.

ويشهد الملتقى شخصيات بارزة في هذا المجال من المتحدثين المتخصصين وصناع القرار والخبراء، وتستعرض مجموعة من المواضيع الهادفة والمرتبطة بمستقبل كود البناء السعودي وأثره الإيجابي على المؤسسات والمجتمع وصولاً إلى ضمان مستوى جودة المباني في جميع مراحل البناء، ويقدم الملتقى ثلاث جلسات إثرائية تسهم بدورها في تحقيق مفهوم البناء المستدام،كما سيناقش الملتقى التعريف بإيجابيات الكود وأثره الاقتصادي ودور الجهات الحكومية في تطبيق كود البناء السعودي و تحفيز ودعم خدمات المكاتب الهندسية لتطبيق الكود.

وتهدف الهيئة من خلال أعمال الملتقى تعزيز التواصل العلمي ونشر المعرفة وفق التجارب والخبرات حيث يعد أحد المصادر الغنية بالمعلومات لتطوير وتحقيق المستهدفات الوطنية.