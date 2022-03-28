الرياضة فاضل آل نمر رئيساً للاتحاد العربي لكرة اليد

الرياض – هاني البشر

زكت الجمعية العمومية العربية للاتحاد العربي لكرة اليد اليوم الاثنين، فاضل بن علي آل نمر رئيساً للاتحاد العربي لكرة اليد للفترة 2022-2025. وذلك في الاجتماع الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور محمد المنيع رئيس الاتحاد العربي خلال الدورة الماضية بجانب ممثلي الاتحاد العـربية، والتي جرت أعمالها خلال يومي الأحد والاثنين، إذ شهدت الجمعية العمومية عرض التقارير المالية والإدارية. كما أعلن مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة اليد والمكتب التنفيذي عن تعيين واختيار فاخر غاشي أميناً عاماً وزهير القرشي رئيساً للجنة التسويق وحسام النصر رئيساً للجنة الإعلامية. وقدم فاضل آل نمر جزيل شكره لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم بتزكيته رئيساً للاتحاد العربي، وقال: “كل الشكر والتقدير لسمو وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ولسمو الأميـر فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية على دعمهما ومتابعتهما وحرصهما على تولي القيادات السعودية للمناصب الإقليمية والعربية”. وأضاف: “شكراً لأخي الأستاذ محمد المنيع على كل ما قدمه للاتحاد العربي خلال فترة ترؤسه التي شهدت العديد من الخطط المستقبلية والتطويرية، متمنياً له كل التوفيق في القادم”.