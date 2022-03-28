شاهد.. كيف استقبلت الجماهير السنغالية محمد صلاح؟

فوجئ قائد منتخب مصر، محمد صلاح باستقبال صاخب، لدى وصوله إلى مطار داكار السنغالية، لخوض إياب المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويلعب المنتخب المصري مساء الثلاثاء 29 مارس أمام السنغال لتحديد المتأهل منهما إلى مونديال قطر، مع العلم أن مصر انتصرت ذهابًا في ملعب القاهرة 1-0.

ولدى وصوله إلى مطار داكار استقبلت الجماهير السنغالية محمد صلاح بصيحات استهجان كنوع من ممارسة الضغط على النجم المصري قبل اللقاء المصيري.

وتسببت تصويبة محمد صلاح في تسجيل مصر هدف الانتصار في الذهاب، بعد أن ارتطمت تسديدته بالعارضة ثم بمدافع السنغال ساليو سيس في الدقيقة 4.