ساب يطلق أول منتج لتمويل المخزون

الرياض – البلاد

أطلق البنك السعودي البريطاني (ساب) منتجاَ لحلول تمويل المخزون خارج الميزانية العمومية للشركات، المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يعتبر الأول من نوعه في المملكة، حيث صٌمم ليتناسب مع احتياجات العملاء لإدارة مخزونهم بأكثر كفاءة ممكنة ،ويعتمد مفهوم منتج التمويل الجديد على تمكين العملاء من توريد المخزون مع استقرار الأسعار دون تسجيلها في ميزانيتهم العمومية، بهدف التخفيف من الأعباء المالية المحتملة على العمليات التجارية للعملاء .بالإضافة إلى تمكين العملاء من الإدارة المثلى للمخزون والتحوط من أسعار السلع المتقلبة الناتجة عن جائحة كورونا، وكذلك الحد من التأثير الموسمي على العروض والأسعار.

وقال ماجد نجم ، نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في ساب ، قائلاً: ” باعتبارنا مؤسسة مالية كبرى، نسعى دائماً للقيام بدورنا من أجل تحفيز النمو الاقتصادي والتجاري في المملكة، وإيجاد الحلول المالية الممكنة لهذا النمو وفق رؤية المملكة 2030″ ، وأضاف: “يأتي إطلاق هذا المنتج تنفيذا لاستراتيجية البنك الهادفة إلى المحافظة على مكانتا الرائدة في السوق، وذلك من خلال مواصلة نهجنا الناجح في تبني الحلول المالية المبتكرة، الداعمة لعملائنا في تحقيق تطلعاتهم التجارية والاستثمارية.”