برشلونة يرفض باولو ديبالا

ذكرت يومية “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن نادي برشلونة الإسباني، رفض التعاقد مع صانع الألعاب الأرجنتيني باولو ديبالا من فريق يوفنتوس.

ويعتزم ديبالا (28 عامًا) الرحيل عن اليوفي بانقضاء الموسم الحالي 2021-22 بعد انتهاء عقده مع السيدة العجوز، إذ يبحث عن خوض تجربة جديدة.

ورفض ديبالا كل العروض المقدمة من يوفنتوس لتجديد عقده، وطبقًا لتقارير إعلامية فإن السبب الرئيسي في انهيار المفاوضات هو الراتب السنوي.

وقالت “لاغازيتا” إن مدرب برشلونة، تشافي، مقتنع بلاعبيه الهجوميين، ولا يريد تعزيز مركز صناعة اللعب، والأولوية هي التعاقد مع مهاجم صريح.

وسيرحل ديبالا عن يوفنتوس بعد 7 مواسم متتالية بقميص البيانكونيري، إذ وفد إلى النادي عام 2015 من باليرمو الإيطالي مقابل 23 مليون يورو.