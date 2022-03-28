“المدني” يدعو رواد الأعمال للاستفادة من فرص الاستثمار في العلا

الرياض : واس

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح المدني، أن الاقتصاد هو المحرك الأساسي والمسؤول الأول للارتقاء بريادة الأعمال تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد -حفظه الله-.

وأوضح أن السياحة رافدًا مهمًا من روافد الاقتصاد المحلي، لافتًا الانتباه إلى أن سمو ولي العهد وضع هدف واضح للسياحة، لدعم نمو الاقتصاد المحلي حيث تعّد العلا من أهم الوجهات السياحية في المملكة.

وقال: “إن النمو الاقتصادي في محافظة العلا يقوم بدور مهم في ريادة الأعمال، فكلما زادت الأسواق ارتفعت نسبة الوظائف”، مبينًا أن الأعوام الأخيرة تغيرت السياحة في المملكة للأفضل.

وتناول تعاون الهيئة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” لدعم رواد الأعمال في العلا، ومنها حاضنة الأعمال، ومنصة لريادة الأعمال (إيبز العلا)، متوقعًا نمو رؤوس الأموال فيها أكثر من 40%، من خلال إنشاء 30 ألف وظيفة، ومضاعفة عدد الشركات.

وبين أن السياحة في العلا تمثل 70% فيما تمثل الصناعات المستهدفة الأخرى 30%، داعيًا رواد الأعمال للمشاركة في الفرص الاستثمارية في العلا والاستفادة منها.