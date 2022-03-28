القتل تعزيرًا بجانيين قاما بالسطو على منازل وسرقتها في المنطقة الشرقية

البلاد : متابعات

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بجانيين قاما بالسطو على المنازل وسرقتها وسلب الأموال منها، وفعل الفاحشة بالقوة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وأفاد البيان: أقدم/ بندر بن فوزي الدوسري، و/ عبدالله بن سعد ربيعة -سعوديي الجنسية- بمشاركة آخرين بالسطو على المنازل والسرقة وسلب الأموال منها، وفعل الفاحشة بالقوة وتعاطيهما للهيروين والحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام لهما بما نسب إليهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وأصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقدم تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق/ بندر بن فوزي الدوسري، و/ عبدالله بن سعد ربيعة اليوم الاثنين بالدمام بالمنطقة الشرقية.