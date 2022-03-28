القتل تعزيراً بجانٍ فعل الفاحشة بالقوة بثلاث نساء في مكة

مكة المكرمة : البلاد

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة أقدم على على فعل الفاحشة بالقوة بثلاث نساء، وسلب ما معهن، وصدم سيارة شخص، وسلب جواله ومبلغ مالي منه، وتعاطي الحشيش المخدر وأقراص الإمفيتامين المخدر بمنطقة مكة المكرمة.

وجاء في البيان:”أقدم / زياد بن أحمد بن لافي الحربي –سعودي الجنسية – على فعل الفاحشة بالقوة بثلاث نساء، وسلب ما معهن، وصدم سيارة شخص، وسلب جواله ومبلغ مالي منه، وتعاطي الحشيش المخدر وأقراص الإمفيتامين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه و الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم الاثنين بمنطقة مكة المكرمة”.