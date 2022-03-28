الرياضة أمير حائل يستقبل مجلس إدارة نادي الجبلين

حائل- خالد الحامد استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة نادي الجبلين راجح المشعل الشمري، وأعضاء مجلس الإدارة، والكادر الإداري بالنادي. ونوه سموه خلال الاستقبال بدعم القيادة الحكيمة للرياضة والرياضيين ولأندية الوطن في جميع المناطق بمتابعة من سمو وزير الرياضة، مثنياً على ما تحقق من إنجازات لرياضة الوطن على أكثر من صعيد، التي كان آخرها تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022م في قطر. وأشاد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بجهود أندية المنطقة والقائمين عليها، مؤكداً حرصه على تفوقها واستمرار النتائج المتميزة لها، معرباً عن شكره لجهود إدارة نادي الجبلين خلال ما قامت به بعد تسلمها إدارة النادي وسط منافسات الموسم والنجاح الذي تحقق بدخول الجبلين في دائرة الفرق المنافسة على الصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيداً بتكاتف أعضاء شرف النادي وجماهيره والجهاز الفني واللاعبين، حاثاً على مضاعفة الجهود من أجل تحقيق المأمول في نهاية الموسم. من جهته، أعرب رئيس نادي الجبلين عن شكره لسمو أمير منطقة حائل على تحفيزه لمواصلة النتائج المتميزة دوري “يلو” لهذا العام، مؤكداً أن الفريق بجهازه الفني والإداري يعمل على تحقيق أفضل نتيجة لكل مباراة أولاً بأول والجميع يعمل بروح الفريق الواحد.