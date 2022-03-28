المحليات

أمانة جدة تغلق 27 محطة وقود لمخالفتها لائحة التطوير المعتمدة

صحيفة البلادaccess_time25 / شعبان / 1443 هـ      28 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أغلقت أمانة محافظة جدة 27 محطة وقود بنطاق بلدية أم السلم، وذلك لمخالفتها لائحة التطوير المعدلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعدم تطبيقها لأبرز الاشتراطات اللازمة لهذا النشاط، وبعد انقضاء مهلة التصحيح الممنوحة لملاكها.

وأوضحت الأمانة أن بلدية أم السلم الفرعية رصدت عددًا من الملاحظات على محطات الوقود شملت عدم الالتزام بتركيب شاشات عرض أسعار الوقود وعدم توفير أجهزة الدفع الإلكتروني، مبينةً أن الإغلاق جاء بعد انتهاء مهلة التصحيح المحددة، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المحطات المخالفة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *