أمانة جدة تغلق 27 محطة وقود لمخالفتها لائحة التطوير المعتمدة

جدة : البلاد

أغلقت أمانة محافظة جدة 27 محطة وقود بنطاق بلدية أم السلم، وذلك لمخالفتها لائحة التطوير المعدلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعدم تطبيقها لأبرز الاشتراطات اللازمة لهذا النشاط، وبعد انقضاء مهلة التصحيح الممنوحة لملاكها.

وأوضحت الأمانة أن بلدية أم السلم الفرعية رصدت عددًا من الملاحظات على محطات الوقود شملت عدم الالتزام بتركيب شاشات عرض أسعار الوقود وعدم توفير أجهزة الدفع الإلكتروني، مبينةً أن الإغلاق جاء بعد انتهاء مهلة التصحيح المحددة، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المحطات المخالفة.