وزارة الثقافة تحتفي بالقهوة السعودية

البلاد ـ خالد بن مرضاح

تشارك وزارة الثقافة وهيئة فنون الطهي في سباق “جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1” الذي يستمر حتى 27 مارس الحالي على حلبة كورنيش جدة، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية مع وزارة الرياضة التي ترتكز على إدراج الثقافة ضمن القطاع الرياضي بالمملكة، وتتمثل المشاركة بأنشطة لمبادرة “عام القهوة السعودية” بهدف تعريف المشاركين وضيوف السباق والجماهير بالقهوة السعودية وبالعادات والتقاليد المرتبطة بها. وتقام الأنشطة في ثلاث مناطق من السباق العالمي وهي: منطقة الضيافة المميزة، والحلبة، والمنطقة الرئيسة، حيث سيكون هناك ركن في كل منطقة يتضمن عرضاً لخصائص وطرق إعداد القهوة السعودية في كل منطقة من مناطق المملكة، إضافةً إلى ركن خاص بتحضير القهوة السعودية بالطريقة التقليدية داخل الأجنحة، إلى جانب عزف حي على آلة العود الموسيقية، ووجود حِرفيين لصناعة فناجين الخزف، لإضفاء تجربةٍ ثرية وفريدة للزوار.