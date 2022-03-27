موسم يونايتد السيء يُكبّد رونالدو خسائر بـ5 ملايين يورو

ذكرت يومية “ماركا” الإسبانية الأحد أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيخسر زهاء 5 ملايين يورو في نهاية الموسم الجاري 2021-2022 مع فريقه مانشستر يونايتد.

بموجب العقد المبرم بين رونالدو ومانشستر يونايتد عام 2021، سيحصل اللاعب على 2.5 مليون يورو حال أنهى الفريق الموسم ضمن الأربعة الأوائل في البريميرليغ.

كذلك يحصل على 2.5 مليون يورو في حال تتويج الشياطين الحُمر بدوري أبطال أوروبا، وبالنظر إلى وضعية يونايتد الحالية فإن رونالدو يقترب من خسارة المبلغ كاملًا.

إذ يحتل مانشستر يونايتد الترتيب الـ6 في الدوري الإنجليزي قبل 9 جولات من النهاية، فيما ودّع النادي دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.