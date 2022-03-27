موسم الرياض يتخطى 15 مليون زائر

الرياض : البلاد

تخطى موسم الرياض الـ 15 مليون زائر في مناطقه الـ 13، وتباهت العاصمة بالإقبال الواسع والتفاعل في جميع الأنشطة الترفيهية كحدث غير مسبوق في الأوساط الترفيهية باحتوائه لكل رغبات ومُسليات زائريه بنمط فاخر ومُغاير، بدءًا من التفاصيل الصغيرة للرفاهية، ووصولًا إلى تصاميم المواقع الترفيهية وفخامتها وتزويدها بكل المُتطلبات التي تجعل المكان مُكتملًا من جميع جوانبه.

وتزايدت الإحصائيات في موسم الرياض منذ انطلاقته في أكتوبر الماضي، وتضاعفت الأرقام لتُبيّن ضخم هذا الحدث الترفيهي الفريد من نوعه في تعدد أنشطته واختلافاتها واستقطابه المتنوع محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا للمسرحيات والفرق العارضة والموسيقى وأشهر المطاعم والمقاهي، لا سيما في احتضانه لأكبر وأميز المعارض والمهرجانات المتخصصة في قطاعات كبرى، كالفنون والتقنية والصناعات والألعاب والمجوهرات والعطور وغيرها.

وجاء هذا الإقبال الواسع لما حققه موسم الرياض من جوانب ترفيهية مميزة لشرائح المجتمع كافة، وتهيئته للرفاهية في أمثل صورها، وشموله لمسارات الأعمار المتنوعة في الاختيارات والمفضلات وعناصر التسلية ليصبح من أهم وأبرز الوجهات السياحية التي صنعت واستحدثت الأنشطة الترفيهية وجمعتها في حدثٍ واحد.