صيانة كسوة الكعبة المشرفة وشد حزامها وتثبيت أطرافها

مكة المكرمة : البلاد

قامت إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، -استعدادًا لشهر رمضان المبارك- بمتابعة أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت أطرافه.

حيث ذكر سعادة مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام الأستاذ فهد بن حضيض الجابري، أن هذا العمل من ضمن الأعمال الدورية القائم عليها وحدة العناية بكسوة الكعبة المشرفة، ويتم وفق برنامج ثابت، للعمل به من خلال إجراء عملية صيانة وتنظيف شامل لثوب الكعبة المشرفة على مدار العام.

وأوضح الجابري أنه وفقا للخطة التشغيلية والفنية للإدارة يتم تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي وعمل صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص تصل خبرات بعضهم إلى (٢٦) عاماً، وإن الفريق المعني بالمهمة يقوم بتفقد جميع أجزاء الثوب والحلقات المثبتة له.

وأفاد أن فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع قام بتنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة، وذلك بشد الثوب على الحلق والحبل استعدادًا لشهر رمضان، لأن الثوب يحتاج إلى شد، وصيانة ونظافة، مع عمل صيانة لإطار الحجر الأسود والركن اليماني. وأشار إلى أن جميع أعضاء الفريق الفني حريصون على تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة فريق العمل.

وقال الجابري: هذه الأعمال تتم بمتابعة سعادة المستشار وكيل الرئيس العام لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الأستاذ عبدالحميد سعيد المالكي، وفق توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأكد الجابري أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة كسوة الكعبة المشرفة، نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة على مدى عقود عديدة.