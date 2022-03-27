حملات لتنطيف المتنزهات والشواطئ بعسير

أبها ـ مرعي عسيري

يواصل فرع وزراة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير تنظيم فعاليات “أسبوع البيئة 2022” من خلال عدد من المشاركات المجتمعية وأنشطة المكاتب والوحدات الزراعية تحت شعار “بيئتنا مسؤوليتنا”، حيث تمحورت الفعاليات حول تعزيز الوعي البيئي والمشاركة في تنميتها.

فيما تناولت الفعاليات زراعة عدد من الشتلات بالإضافة إلى حملات لتنظيف الشواطئ والمنتزهات في عدد من مراكز ومحافظات منطقة عسير، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص مثل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر والجمعيات المتخصصة.

كما يقدم الفرع ضمن فعاليات “أسبوع البيئة” معرضًا تثقيفيًا بمجمع تجاري بأبها يستعرض من خلاله جهود القوات الخاصة للأمن البيئي من خلال عرض مهامها في مجالات المراقبة الأمنية البيئية، وكذلك تعريف الزوار باللوائح والأنظمة الجزائية لمخالفي النظام البيئي، بالإضافة إلى التعريف بمهام المركز الوطني للأرصاد الذي يهتم بتحسين ودقة ومدى خدمات التنبؤات الجوية وتوفير التحذيرات المبكرة بدقة وفاعلية وسرعة بالقدر الكافي من المعلومات، والتعريف أيضًا بمهام المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المرتكزة على الارتقاء بالالتزام البيئي عبر الحد من التلوث.