صحة و عافية “القرصيا” تناسب مرضى السكري وتقي من السرطان و الجلطات !

تأتي فوائد القراصيا من قيمتها الغذائية المرتفعة، حيث يوجد بالبرقوق المجفف العناصر الغذائية اللازمة للجسم ، حيث تحتوي القراصيا على مجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات . تقي القراصيا من السرطان وذلك لاحتوائها على مدة الفينول ، والتي تعتبر من مضادات الأكسدة والتي تحارب الجذور الحرة، كما تحمي القراصيا من هشاشة العظام . ليس هذا فحسب من أهم فوائد القراصيا أنها تحمي من أمراض القلب وتصلب الشرايين والروماتيزوم لأنها ترفع مناعة الجسم ، وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من فيتامين سي. كما تناسب القرصيا مرضى السكر حيث أنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف وبذلك تؤخر عملية امتصاص السكر في الدم، وتعمل أيضا القرصيا على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم ، كما تعمل القرصيا على حماية الجسم من الجلطات وذلك لاحتوائها على كميات وافرة من فيتامين k