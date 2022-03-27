الترجي يواجه الخليج والسلام يلاقي العمران في ممتاز شباب اليد

الدمام- حمودالزهراني
تجري يوم غد الاثنين الموافق 28 مارس 2022م مباراتان مؤجلتان من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب، إذ سيتواجه الترجي مع الخليج عند الساعة 4:00 مساءً، على صالة نادي النور بسنابس، في لقاء يدخله الترجي وهو في المركز الرابع بـ 23 نقطة، فيما يحتل الخليج مركز الوصافة بـ 26 نقطة.
وعند الساعة 2:00 مساءً، سيلتقي السلام صاحب المركز التاسع بـ 6 نقاط، مع نظيره العمران الذي يقع في المركز العاشر والأخير بدون أي نقطة، وذلك على صالة نادي الصفا بصفوى.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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