الرياضة الترجي يواجه الخليج والسلام يلاقي العمران في ممتاز شباب اليد

الدمام- حمودالزهراني

تجري يوم غد الاثنين الموافق 28 مارس 2022م مباراتان مؤجلتان من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب، إذ سيتواجه الترجي مع الخليج عند الساعة 4:00 مساءً، على صالة نادي النور بسنابس، في لقاء يدخله الترجي وهو في المركز الرابع بـ 23 نقطة، فيما يحتل الخليج مركز الوصافة بـ 26 نقطة. وعند الساعة 2:00 مساءً، سيلتقي السلام صاحب المركز التاسع بـ 6 نقاط، مع نظيره العمران الذي يقع في المركز العاشر والأخير بدون أي نقطة، وذلك على صالة نادي الصفا بصفوى.