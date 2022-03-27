إطلاق محرك بحث عربي جديد على الإنترنت

جدة – البلاد

أطلق مؤخرا محرك بحث جديد من نوعه متخصص في مجالات الإدارة العامة والسياسات العامة والحوكمة والحكومية الإلكترونية مع عرض أقسام خاصة لقضايا الإدارة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال بسيوني قمصان خبير المكتبات الرقمية في تصريحات خاصة لـ( البلاد ) إن محرك البحث الجديد يفهرس يوميا آلاف الصفحات المتعلقة بالمجالات المختلفة للإدارة العامة من دراسات وأخبار وفعاليات، بمختلف اللغات الأكثر انتشارا في العالم، سعياً لتطوير نظم الإدارة العامة في العالم العربي عب متابعة الخبرات العالمية.

رابط محرك بحث الإدارة العامة:https://publicadministration.online/