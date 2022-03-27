متابعات

إطلاق محرك بحث عربي جديد على الإنترنت

صحيفة البلادaccess_time24 / شعبان / 1443 هـ      27 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

أطلق مؤخرا محرك بحث جديد من نوعه متخصص في مجالات الإدارة العامة والسياسات العامة والحوكمة والحكومية الإلكترونية مع عرض أقسام خاصة لقضايا الإدارة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال بسيوني قمصان خبير المكتبات الرقمية في تصريحات خاصة لـ( البلاد ) إن محرك البحث الجديد يفهرس يوميا آلاف الصفحات المتعلقة بالمجالات المختلفة للإدارة العامة من دراسات وأخبار وفعاليات، بمختلف اللغات الأكثر انتشارا في العالم، سعياً لتطوير نظم الإدارة العامة في العالم العربي عب متابعة الخبرات العالمية.
رابط محرك بحث الإدارة العامة:https://publicadministration.online/

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *