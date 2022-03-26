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وفاة نقيب المحامين المصري رجائي عطية أثناء الترافع بالمحكمة
الدولية

وفاة نقيب المحامين المصري رجائي عطية أثناء الترافع بالمحكمة

صحيفة البلادaccess_time23 / شعبان / 1443 هـ      26 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

توفي رجائي عطية، نقيب المحامين المصريين عن عمر ناهز الـ84 عامًا، إثر سقوطه مغشيًا عليه أثناء تواجده في محكمة جنوب الجيزة.

وأعلن عدد من المحامين وأعضاء بمجلس النقابة عن وفاة النقيب إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء حضوره، جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات شمال الجيزة.

وقالت مصادر مسؤولة، إن «عطية» كان يترافع أمام الدائرة «12» جنايات، وبعد سقوطه على الأرض، قررت المحكمة نقله بسيارة إسعاف لأقرب مستشفى حيث تبين وفاته طبيعًا.

وأكدت مصادر، أن رجائي عطية، حضر إلى محكمة جنوب الجيزة، للدفاع عن الزملاء محامي شمال الجيزة في إحدى القضايا.

يذكر أن رجائي عطية من مواليد 6 أغسطس 1938 بشبين الكوم في محافظة المنوفية، كما أن الراحل نجل نقيب المحامين السابق عطية عبده.

ورجائي عطية كان عضوًا لمجلس الشورى في عهد الرئيس محمد حسني مبارك بالتعيين، وعضوًا لمجمع البحوث الإسلامية.

وفاز عطية بمنصب نقيب المحامين منذ 15 مارس 2020، وكان في مواجهته النقيب السابق سامح عاشور.

وسوف تؤدى صلاة الجنازة على نقيب المحامين رجائي عطية بعد صلاة العصر من مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط القاهرة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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