وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التنسيق الثنائي

الدوحة : واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش منتدى الدوحة في نسخته العشرين.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية التاريخية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق المزيد من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

وتطرق الجانبان فرص تعزيز التنسيق الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية، ومناقشة سبل تعزيز جهود البلدين في مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم كل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.