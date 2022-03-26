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ملك المغرب يستنكر الاعتداءات الإرهابية المتكررة على المملكة

صحيفة البلادaccess_time23 / شعبان / 1443 هـ      26 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

أعرب جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، عن استنكاره الشديد للاعتداءات الدنيئة والمتكررة التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية بالمملكة العربية السعودية، مندداً بهذه الأعمال التخريبية والإرهابية الجبانة.

واكد جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، تضامن بلاده المطلق مع المملكة، ووقوفها الدائم إلى جانبها من أجل التصدي لهذه المحاولات المقيتة التي لا تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها فحسب بل تشكل تهديدا لأمن إمدادات الطاقة في العالم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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