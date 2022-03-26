مضر والخليج يواصلان حصد النقاط وصدارة ممتاز اليد

الدمام- حمود الزهراني

واصل فريقا مضر والخليج حصد النقاط في منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بعد فوزهما في مباريات الجولة الثامنة عشر من البطولة التي جرت اليوم السبت، ورفع كل منهما رصيده إلى 32 نقطة في مقدمة سلم الترتيب العام للفرق.

وأستطاع فريق مضر تحقيق فوزاً عريضاً على السلام بنتيجة (43-27)، فيما تمكن الخليج من التغلب على المحيط بنتيجة (29-36)، وانتصر النور على الزلفي (33-28)، وحقق الصفا الفوز على مستضيفه الأهلي (22-28)، وفي الأحساء فاز القارة على العدالة (25-31)، وانتهت مواجهة الترجي مع الوحدة بالتعادل (31-31).

وبهذه النتائج، استمر فريق مضر متصدراً للترتيب بـ 32 نقطة، وبفارق الأهداف عن منافسه الخليج الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، واستمر النور في المركز الثالث بعد أن رفع رصيده لـ 29 نقطة، والوحدة رابعاً بـ 23 نقطة، ثم الصفا خامساً بـ 22 نقطة، وتمتلك فرق القارة والترجي والزلفي 17 نقطة تضعهم في المراكز السادس والسابع والثامن توالياً، يأتي بعدهم المحيط تاسعاً بـ 12 نقطة، ويحل الأهلي عاشراً بـ 10 نقاط، ويقع السلام في المركز الحادي عشر بـ 3 نقاط، ويتذيل العدالة الترتيب بنقطتين.