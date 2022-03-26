في ذهاب تصفيات المونديال.. مصر تتخطى السنغال.. وإياب مثير في داكار

جدة- البلاد نجح المنتخب المصري في اقتناص فوز غال بهدف للا شيء من أمام منتخب السنغال، في لقاء الذهاب من الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022. أحرز هدف المنتخب المصري اللاعب محمد صلاح في الدقيقة 4 في الشوط الأول،حين تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة لتصطدم بالعارضة وترتد لتلمس ساليو سيسه ليسجل هدفًا في مرماه.

وغادر عبده ديالو مدافع منتخب السنغال لقاء مصر وأسود التيرانجا بعد تعرضه لإصابة عضلية فى الدقيقة 13، ودخل بابى سيسيه بدلاً منه. ثم حصل محمود حمدي «الونش» على بطاقة صفراء في الدقيقة 31 بعد تدخل على قدم لاعب السنغال.

وبالتالي سيغيب «الونش» عن مباراة الإياب أمام السنغال بالجولة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتعرض محمد عبدالمنعم لاعب منتخب مصر للإصابة ليغادر ملعب لقاء مصر والسنغال، ليشارك بدلًا منه ياسر إبراهيم.

وفي الشوط الثاني، ضغط المنتخب السنغالي لإدراك التعادل ولكن سنحت عدة فرص للاعبي مصر خاصة عمر مرموش. لينتهي اللقاء بفوز الفراعنة بهدف نظيف، وسيكون حسم التأهل لمونديال 2022، في لقاء الإياب الثلاثاء القادم في العاصمة السنغالية داكار.