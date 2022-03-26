في الجولة الأولى… مضر والشباب يتصدران دوري البلياردو والسنوكر

الدمام- حمود الزهراني
تصدر فريق مضر الترتيب العام في منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للبلياردو للأندية 2022 التي اختتمت اليوم السبت بمدينة الدمام، بعد أن جاء في المركز الأول في الترتيب العام للفرق الـ ٣١ المشاركة في البطولة؛ حيث حصد لاعبوه ١٢٠ نقطة، فيما جاء نادي الشباب في المركز الثاني بـ ٩٠ نقطة، وحل نادي القلعة بالمركز الثالث بـ ٧٠ نقطة ونادي القادسية في المركز الرابع بـ ٦٠ نقطة في الترتيب العام.
وتصدر نادي الشباب الترتيب العام في منافسات السنوكر، بعد أن جاء في المركز الأول في الترتيب العام للفرق الـ ١٠ المشاركة في البطولة، بعد أن حصد لاعبوه ١٢٠ نقطة، وجاء نادي الأهلي في المركز الثاني بـ ٩٠ نقطة، فيما حل نادي وج بالمركز الثالث بـ ٧٠ نقطة، ونادي الاتفاق في المركز الرابع بـ ٦٠ نقطة في الترتيب العام.
وقام رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري بتكريم المدربين والإداريين واللاعبين المتميزين؛ حيث قدم للاعبين مبالغ مالية تقديرا وتحفيزا لهم كما تم تكريم الفرق المثالية وأعضاء اللجان العاملة في البطولة.
ووجه رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، باسمه وباسم أعضاء الاتحاد الشكر لسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي على دعمهم وتوجيهاتهما المستمرة للاتحادات الرياضية؛ من أجل تقديم الأفضل في كافة المنافسات الرياضية.
وبارك الدكتور الشمري للاعبين والأندية نجاح الجولة الأولى من البطولة التي كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر، وقال: “ نحن نلمس مستوى التطور الكبير والواضح خلال هذا الموسم الذي نعتبره موسما استثنائيا بعد انطلاقة أول بطولة للأندية، التي ستكون من أقوى وأهم البطولات في الموسم الجاري والمواسم المقبلة وشاهدنا في هذه الجولة بروز اللاعبين الناشئين بشكل مميز وقدموا جميعهم مستويات راقية والتطور على مستوياتهم الفنية كان حاضرا في هذه البطولة وأتمنى لهم دوام التوفيق وتحقيق طموحاتهم “.