غداً.. تطبيق اختبار (مهاراتي) لقياس المهارات المكتسبة للطلبة

جدة : البلاد

تبدأ وزارة التعليم غداً الأحد تطبيق اختبار (مهاراتي) لقياس المهارات المكتسبة لجميع طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية، والمتوسطة حضورياً، وذلك في المواد الأساسية؛ لغتي والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية؛ انطلاقاً من أهمية تحديد مهارات الطلبة في المواد الأساسية، واتخاذ قرارات تعليمية داعمة لتعزيز معارفهم ومهاراتهم، بما يسهم في تجويد نواتج التعلم.



ووجهت الوزارة، إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بتنفيذ الاختبارات في الفترة من الأحد إلى الخميس المقبل حضورياً للطلبة في المدارس، بإشراف معلمي المواد الدراسية، وذلك بشكل إلكتروني يتضمن مادة واحدة أو مادتين، لمدة سـاعة ونصـف الساعة من بداية الحصـة الثانية، وفي حال تعذّر دخول الطالب للاختبار في الموعد المحدد، يمكنه تنفيذ الاختبار في أي وقت خلال ٢٤ســاعة من وقت إطلاق الاختبار عبر الرابط المباشر لمنصة نظام اختبار https://ekhtibar.moe.gov.sa ​

ويهدف اختبار (مهاراتي) إلى قيـاس مهـارات ومعـارف طلبـة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مقررات الفصـلين الدراسـيين الأول والثاني في المواد الأساسية، وتحفيزهم لإتقان وتعزيز مهاراتهم في هذه المواد، والتعرّف على مدى امتلاكهم للمهارات والمعارف الأساسية وتحديد جوانب القوة والضعف لديهم، وكذلك توفير بيانات تسهم في دعم اتخاذ القرار على مستوى المدرسة ومكتب التعليم والإدارة التعليمية وقطاعات الوزارة.