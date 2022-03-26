القتل تعزيراً بمواطن قتل والدته وشقيقته في حفر الباطن

الدمام : البلاد

نفذت وزارة الداخلية اليوم السبت بمحافظة حفر الباطن حُكم القتل تعزيراً بـ/ صالح بن عواد بن معيض الذراعي الظفيري – سعودي الجنسية – إثر اقدامه على قتل والدته وشقيقته ـ سعوديتي الجنسية ـ وذلك بإطلاق النار عليهما.

وبحسب بيان الداخلية فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, ولبشاعة هذه الجريمة تم الحكم بقتله تعزيراً, وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .