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القتل تعزيراً بمواطن قتل والدته وشقيقته في حفر الباطن

صحيفة البلادaccess_time23 / شعبان / 1443 هـ      26 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام : البلاد

نفذت وزارة الداخلية اليوم  السبت بمحافظة حفر الباطن حُكم القتل تعزيراً بـ/ صالح بن عواد بن معيض الذراعي الظفيري – سعودي الجنسية – إثر اقدامه على قتل والدته وشقيقته ـ سعوديتي الجنسية ـ وذلك بإطلاق النار عليهما.

وبحسب بيان الداخلية فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, ولبشاعة هذه الجريمة تم الحكم بقتله تعزيراً, وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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