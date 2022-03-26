القتل تعزيراً بجانٍ ارتكب عدة جرائم في عدد من مناطق المملكة

جيزان : واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة أقدم على ارتكاب عدة جرائم في عدد من مناطق المملكة وسرقة المحلات التجارية بمنطقة جازان.

وجاء في البيان “أقدم / علي شوعي محمد حمود سراع – يمني الجنسية – بمشاركة آخرين (سبق تنفيذ حكم القتل فيهم) على ارتكاب عدة جرائم في عدد من مناطق المملكة وسرقة المحلات التجارية و التمالؤ على قتل / أحمد بن حسين هروبي و / علي بن سلطان العزي – سعوديي الجنسية – وذلك بمباغتتهما أثناء نومهما والاعتداء عليهما بالضرب وخنقهما، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم السبت بمدينة جيزان بمنطقة جازان”.