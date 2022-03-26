الرياضة

الفتح بطلاً للأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية لكرة اليد

صحيفة البلادaccess_time23 / شعبان / 1443 هـ      26 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
توج مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة القصيم هدلق الهدلق، فريق الفتح بلقب بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية لكرة اليد للموسم الرياضي 2021-2022م، بعد تغلبه على فريق الفيحاء بنتيجة (31-26)، في المباراة النهائية للبطولة التي جرت بينهما اليوم السبت على صالة مدينة الملك عبدالله ببريدة التي احتضنت منافسات البطولة على مدى خمسة أيام بمشاركة 8 فرق.

واستطاع نادي النجوم تحقيق المركز الثالث بعد فوزه على فريق الرائد بنتيجة (27-24) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي ختام منافسات البطولة، تم تتويج فريق الفتح بدرع البطولة والميداليات الذهبية، ونال فريق الفيحاء الميداليات الفضية، فيما توج فريق النجوم بالميداليات البرونزية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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