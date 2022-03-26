الفتح بطلاً للأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية لكرة اليد

الرياض – هاني البشر
توج مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة القصيم هدلق الهدلق، فريق الفتح بلقب بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية لكرة اليد للموسم الرياضي 2021-2022م، بعد تغلبه على فريق الفيحاء بنتيجة (31-26)، في المباراة النهائية للبطولة التي جرت بينهما اليوم السبت على صالة مدينة الملك عبدالله ببريدة التي احتضنت منافسات البطولة على مدى خمسة أيام بمشاركة 8 فرق.
واستطاع نادي النجوم تحقيق المركز الثالث بعد فوزه على فريق الرائد بنتيجة (27-24) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وفي ختام منافسات البطولة، تم تتويج فريق الفتح بدرع البطولة والميداليات الذهبية، ونال فريق الفيحاء الميداليات الفضية، فيما توج فريق النجوم بالميداليات البرونزية.
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