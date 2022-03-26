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التحالف يستهدف مسيرات مفخخة قيد التجهيز في الحديدة والصليف

صحيفة البلادaccess_time23 / شعبان / 1443 هـ      26 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (السبت)، استهداف طائرات مسيّرة مفخخة قيد التجهيز بميناء الحديدة وميناء الصليف.

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة المنشآت النفطية بالمملكة.

وأضاف أن الحوثيين يسقطون الحماية عن المواقع المحمية باستخدامها عسكرياً.

وأكد أنه على الحوثيين إخراج الأسلحة من المواقع المحمية وأولها مطار صنعاء الدولي.

وأشار العميد المالكي إلى أن العملية العسكرية مستمرة لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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