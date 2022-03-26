التحالف يستهدف مسيرات مفخخة قيد التجهيز في الحديدة والصليف

البلاد : متابعات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (السبت)، استهداف طائرات مسيّرة مفخخة قيد التجهيز بميناء الحديدة وميناء الصليف.

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة المنشآت النفطية بالمملكة.

وأضاف أن الحوثيين يسقطون الحماية عن المواقع المحمية باستخدامها عسكرياً.

وأكد أنه على الحوثيين إخراج الأسلحة من المواقع المحمية وأولها مطار صنعاء الدولي.

وأشار العميد المالكي إلى أن العملية العسكرية مستمرة لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي.