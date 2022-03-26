الثقافية

“أدبي الجوف” ينظم أمسية شعرية في مهرجان دومة الجندل للتمور

صحيفة البلادaccess_time23 / شعبان / 1443 هـ      26 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

نظم نادي الجوف الأدبي الثقافي أمسية للشعراء جاسم الصحيح والدكتورة مستورة العرابي مساء يوم الجمعة 22/8/1443هـ.

وقدم شعراء الأمسية التي أداراها الإعلامي محمد الرويلي في مسرح مهرجان التمور بدومة الجندل أجمل قصائدهم الوطنية والوجدانية.

navigate_before
navigate_next

وأوضح رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط أن الأمسية الشعرية تأتي ضمن خطة لنشر الأدب والثقافة وإثراء المشهد الثقافي في جميع محافظات المنطقة.

navigate_before
navigate_next

وقال إن النادي شارك أيضاً في المهرجان بركن عرض فيه إصداراته من الكتب، كما شارك بتقديم جوائز في مسابقته الثقافية، التي فاز فيها: مازن المطيري، محمد المطيري، شام الشمري.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *