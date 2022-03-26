“أدبي الجوف” ينظم أمسية شعرية في مهرجان دومة الجندل للتمور

البلاد : متابعات

نظم نادي الجوف الأدبي الثقافي أمسية للشعراء جاسم الصحيح والدكتورة مستورة العرابي مساء يوم الجمعة 22/8/1443هـ.

وقدم شعراء الأمسية التي أداراها الإعلامي محمد الرويلي في مسرح مهرجان التمور بدومة الجندل أجمل قصائدهم الوطنية والوجدانية.

وأوضح رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط أن الأمسية الشعرية تأتي ضمن خطة لنشر الأدب والثقافة وإثراء المشهد الثقافي في جميع محافظات المنطقة.

وقال إن النادي شارك أيضاً في المهرجان بركن عرض فيه إصداراته من الكتب، كما شارك بتقديم جوائز في مسابقته الثقافية، التي فاز فيها: مازن المطيري، محمد المطيري، شام الشمري.