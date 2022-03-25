المحليات

839 مليون ريال أودعت بحسابات مستفيدي “سكني”

صحيفة البلادaccess_time22 / شعبان / 1443 هـ      25 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

أعلن صندوق التنمية العقارية أمس (الخميس)، عن إيداعه أكثر من 839 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” لشهر مارس 2022م، وذلك استمراراً لجهود الصندوق في دعم القروض العقارية للمسكن الأول للأسر السعودية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مارس 839 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مبينا أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر مارس 2022 نحو 36 مليار ريال، مؤكداً حرص الصندوق على استمرارية الدعم السكني من خلال الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة التي يوفرها برنامج القرض العقاري المدعُوم والبرامج الأخرى الداعمة لتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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