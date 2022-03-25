صحة و عافية “يقي من الزهايمر والنوبات القلبية” فوائد مذهلة للصيام!

يوجد العديد من الفوائد الصحية لصيام شهر رمضان المبارك ، فهو يعمل على حماية الجسم من الأمراض ويعزز صحته ، حيث أنه له تأثير مباشر على صحة الجهاز الهضمي ، لانه يعمل على جديد الخلايا الموجودة به، كما يمعمل على تنشيط عملية التمثيل الغذائي. وقد وجد الباحثون أنه عند الصيام تحدث بعض التغيرات الكيميائية في الدماغ وهو ما يساعد على الحفاظ على صحتها ، كما يعمل على تنشيط الخلايا العصبية في الدماغ ، كما أنه يحمي من العديد من الأمراض ومنه الزهايمر. كما يعتبر صيام شهر رمضان فرصة لإنقاص الوزن ، فهو يعتبر من الأوقات الفعالة للحصول على الوزن المثالي بشرط تجنب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية في وجبة الإفطار. ومن أهم فوائد الصيام الحفاظ على صحة القلب وحمايته وتحسين أدائه ، حيث إن بإمكان الصيام التقليل من الإصابة بالنوبات القلبية، لأنه يؤدي إلى انخفاض مستوى الهوموسيستين والتي تعتبر السبب الرئيسي للنوبات القلبية، فضلا عن أن الصيام يحمي من الإصابة بفشل القلب والتقليل من الأمراض القلبية الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم كما أنه يساعد على تحسين ضربات القلب، كما يساهم الصيام بشكل كبير في التخلص من السموم وتجديد خلايا الجسم .