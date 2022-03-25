جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرم رياضيي الأحساء

الدمام-حمودالزهراني

تكرم جمعية اللاعبين القدامى بالمنطقة الشرقية عددا من القادة الرياضيين والرموز في الأحساء، مساء اليوم الجمعة، وذلك على شرف ممثل وزارة الرياضة وبحضور عدد من الشخصيات الرياضية، ورئيس نادي النهضة والضيوف المكرمين من قادة ورموز الرياضة، ورئيس واعضاء جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية وعدد من الرعاة ورجال الاعلام والجمهور ونجوم اندية الشرقية والاحساء المخضرمين، في الكرنفال الرياضي الذي سيقام على صالة نادي النهضة بالدمام.

وقد اعدت اللجنة العليا المنظمة للحفل برنامجا متكاملا حيث يبدأ الساعة 6مساء باستقبال الضيوف والنجوم في الخيمة ومنها ينتقل الجميع الى الصالة الداخلية حيث يبدأ البرنامح الساعة 8 والربع مساء بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم ثم كلمة اللجنة العليا المنظمة يلقيها احمد النباط وبعدها يقام لقاء يجمع بين ناشئ الاكاديمية وناشئ نادي النهضة في لقاء ستكون مدته 24 دقيقة موزعه على شوطين وفي نهاية المباراة سيتم تكرم الناشئين والمدربين من قبل جمعية قدامي اللاعبين بالشرقية.

وبعد لقاء الناشئين الاستعراضي سيتم تكريم الرياضيين ورموز الاحساء في مقدمتهم عميد مشجعي نادي الاتفاق المخضرم ابراهيم الحمدان وكذلك تكريم رموز الرياضة في الأحساء الاستاذ سعد المعيويد والاستاذ حمد الجايع الاستاذ منصور بن حسين القافلي الاستاذ احمد بن عبدالكريم الشملان والاستاذ مصطفى بن عبدالمحسن العلي والاستاذ عبدالله الشهاب والاستاذ يحيى بن مبارك الربيح والاستاذ علي بن توفيق الجاسم والمهندس عبدالعزيز المضحي والاستاذ سعد المضيف والاستاذ حمد ابراهيم الخاتم والاستاذ جمال عبدالله السعيد والاستاذ عبدالعزيز بن محمد الملحم والاستاذ حسين بن علي المحروس والاستاذ وليد بن سلمان المبرزي والاستاذ احمد بن شريدة السعيد والاستاذة نورهان علي بوقرة والاعلامية نهاد الاحمد.

وبعد تكريم القادة الرياضيين والرموز سيقام الكرنفال الرياضي باقامة المباراة التي ستجمع نجوم اندية الشرقية المخضرمين وبين نجوم اندية الاحساء المخضرمين في لقاء ستكون مدته 40 دقيقة كل شوط 20 دقيقة.

وفي نهاية اللقاء سيتم تكريم حكام المباراة وتسليم الفريق الفائز كأس المركز الاول ويسلم صاحب المركز الثاني كاس المركز الثاني وسيتم توزيع الهدايا والجوائز.

من جهته رحب أحمد النباط رئيس جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية بالضيوف والقادة الرياضيين ونجوم الاحساء المخضرمين ونجوم الشرقية المخضرمين واللاعبين الناشئين في احتفال اليوم وقال: يسعدنا فيه ان نكرم من خدم الرياضة وهذا اقل وأجب نقدمه لهم. ولايفوتني هنا ان اشكر رئيس نادي النهضة طارق الحبيشي واعضاء المجلس على التسهيلات التي يقدمونها لنا في الجمعية وكل الشكر لكل من يعمل ويساهم في ماتقوم به الجمعية متمنياً التوفيق للجميع.