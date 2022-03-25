الرياضة جمعية «أسر التوحد» تقيم مزاداً خيرياً تزامناً مع فورمولا1 في جدة

جدة- البلاد تقيم جمعية أسر التوحد الخيرية مزاداً خيرياً بالتزامن مع سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 بجدة، وذلك مساء يوم غد السبت بفندق هيلتون جدة، وتهدف الجمعية من خلال هذا التوقيت إلى استثمار الحضور الكبير المتوقع لهذا الحدث العالمي وتحقيق النجاح المطلوب للمزاد. وسيتم خلال المزاد عرض مجوهرات، وسيارات، وأحصنة، وأعمال فنية، ورحلات للعلا، وتذاكر فورمولا 1، وتذاكر إلى موناكو، يعود ريعها إلى الجمعية وأعمالها، حيث تعتبر «أسر التوحد» جمعية خيرية أسسها مجموعة أولياء ذوي أضراب طيف التوحد عام 2009، ويشكلها أعضاء المجتمع كافة، خاصة من لديه أطفال يعانون التوحد، وتعمل الجمعية على مساندة الأسر لضمان حصولهم على الخدمات التي ترتقي بمستوى التوحديين، وتسعى لإيصال رسالتها السامية المتمثلة في النهوض بقطاع التوحد في المملكة من خلال دعم وتنسيق جهود كافة الجهات ذات العلاقة وفق منظور علمي شامل وعمل مؤسسي متكامل وشراكة تنموية فاعلة. وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية، التي تمد يد العطاء منذ 13 عاماً، نحو 4597 مستفيداً في أربع مناطق تملك الجمعية فروعاً فيها؛ وهي الرياض والمنطقة الشرقية والخرج والدوادمي، حيث تعمل الجمعية على جميع البرامج التي ترى أنها تساعد هذه الفئة وترتقي بالخدمات المقدمة لها؛ مثل المشروع التوعوي المجتمعي ومشروع تأهيل الشباب التوحدي المنتهي بالتوظيف ومشروع التدريب المنزل ومشروع كفالة ومشروع الحج ومشروع تفريج كربة، وبرنامج الشباب الرياضي الترويحي ومبادرة تنمية المهارات الحياتية للفتيات ومشروع تأهيل فروع الخرج والدوادمي والمنطقة الشرقية، والتدخل المبكر والتأهيل والتدريب ومشروع حلقات الدعم النفسي للأمهات وغيرها.