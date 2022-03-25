تشغيل المسارات الرئيسة لمنظومة حافلات المدينة

المدينة المنورة – البلاد

أكملت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تشغيل المسارات الرئيسة تجريبياً لمنظومة حافلات المدينة، التي يجري تشغيلها من قبل إحدى شركات النقل المتخصصة، وذلك في إطار تعزيز خدمات النقل العام لخدمة سكان وزوار المدينة المنورة.

وانطلقت الخدمة التجريبية في أولى مساراتها مطلع مارس الجاري عقب توقيع العقود التشغيلية لمنظومة حافلات المدينة برعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة، فيما توالت العمليات التشغيلية تباعاً لجميع المسارات، وتتضمن الخدمة الجديدة تشغيل 4 مسارات رئيسة تتضمن 106 محطات توقف رئيسة وفرعية يتم تشغيلها عبر أسطول من الحافلات بمجموع 27 حافلة خلال المرحلة الحالية.

وتهدف الهيئة من خلال خدمة حافلات المدينة إلى تشغيل المنظومة المتكاملة للنقل بشبكة الأسطول الذي يربط المحاور الأربعة بين شمال المدينة المنورة وجنوبها وكذلك شرقها بغربها مروراً بالمسجد النبوي الشريف، إضافةً إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدمات النقل العام، بما يسهم في تعزيز الانسيابية المرورية في الشوارع الرئيسة وداخل نطاق المنطقة المركزية، والمساهمة في تخفيض مستوى التلوث البيئي الناتج عن عوادم المركبات، للوصول إلى رفع جودة مشاريع النقل بما يترجم أهداف التوسع في الخدمة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.