بسمة الميمان .. نموذج فاعل في تعزيز السياحة المحلية

الرياض ـ البلاد

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية القطاع السياحي في زيادة النمو الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية، وتعزيز التنمية المستدامة والاجتماعية، ودعم الجهود التي تسهم في تطوير الصناعة السياحية، داعيةً للمحافظة على البيئة، وتطبيق المبادئ المستدامة، وضرورة تمكين الأفراد وخاصة النساء في هذا القطاع المهم، خصوصا وإن المملكة تولي اهتماماً وحرصاً كبيرين لتنمية القطاع السياحي، حيث تشكّل المملكة بمساحتها الشاسعة وتضاريسها المتباينة ومناطقها المختلفة وجهةً للاستكشاف والسياحة، مشيرةً إلى أهمية صناعة السياحة التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية والوطنية.

كما أن المملكة تدعم السياحة لمساهمتها الإيجابية في تعزيز الاقتصاد المحلي والتنمية الداخلية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، حيث تساهم السياحة في توفير مصادر للدخل لأفراد المجتمع، وفي خلق فرص العمل للشباب السعودي، وتوفر فرصاً للأعمال التجارية التي تعتمد على الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم في تعزيز مدخولها، وتساهم كذلك في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى كونها جسر للتواصل الإنساني والثقافي مع شعوب العالم، وتأكيد التواصل والتفاهم المشترك.

ومن الكوادر النسائية الفاعلة في تفعيل برامج السياحة بسمة الميمان ، حيث حرصت رؤية المملكة 2030 في جميع منطلقاتها ومحاورها على تحقيق التنمية في المجتمع السعودي والاهتمام بأهمية التطوير والاستثمار في قطاع السياحة كمحور مؤثر في النمو الاقتصادي، وسارعت في تمكين المرأة السعودية وتوسيع فرصها التفاعلية في القطاع الواعد كرافد من روافد تنشيط السياحة المحلية.

وشهدت الآونة الأخيرة تنامي مشاركة المرأة السعودية في الاستثمار في المجال السياحي باتخاذها عدداً من الأنشطة من ضمنها الرحلات السياحة والإرشاد السياحي للتعريف بالوجهات الثقافية والتاريخية المتميزة وإدارة المنشآت والمشاريع المساهمة التي تحافظ على موارد المجتمع السعودي.

وتُعدّ مدير الإدارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بسمة الميمان أنموذجاً فاعلاً في تمثيل المملكة في الخارج ومشاركتها البارزة في المنظمات العالمية إلى جانب خبراتها الطويلة في المجال السياحي لمدة ما تقارب 18 عاماً، وتميزها كونها أول عربية وأول خليجية تشغل منصب مدير في الإدارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وهي أصغر الرؤساء التنفيذيين سناً حسب تصنيف البنك الدولي، أيضاً تفردت بوجودها في القائمة التي تمثل قطاع السياحة، وصنفت في المرتبة الـ13 ضمن أكثر 100 امرأة تأثيراً في الوطن العربي من مجلة فوربس.



وتحدثت الميمان عن رؤيتها لتمكين المرأة من القيادة الرشيدة، مؤكدة أن قوانين الخدمة المدنية والعمل في المملكة داعمة للمرأة، مما ساعدها على النجاح والوصول إلى ما هي عليه الآن, موجهة رسالة للمرأة السعودية قائلة: “اليوم وكل يوم هو فرصتك للتمكين، فأنتِ عقل وكفاءة وقدرة”.

وأشارت إلى أن مجال السياحة لا يقتصر على السفر والرحلات، بل أوسع من ذلك ويحتاج إلى قطاعات متعددة يستند عليها كخطوط الطيران ووسائل النقل المتنوعة، لافتة الانتباه إلى أن التعاون بين الجهات المنظمة للسياحة والجهات الرسمية يساعد على تفعيل هذا المجال وتنظيمه، إذ أن العالم يُتوّق لزيارة المملكة واستكشافها.

يذكر أن المملكة تبذل جهوداً رامية لرفع نسبة عمل المرأة خاصةً في قطاع السياحة، حيث عملت على تأهيل النساء ضمن برامج تدريبية متخصصة وموجهة للمرأة السعودية، كما أن أعداد الخريجات من المعاهد السياحية في مناطق المملكة في ارتفاع، حيث تسعى الجهات المعنية لإدماج المرأة في القطاع السياحي بشكل أكبر وعلى مختلف الأصعدة لتحسين وضعها في قطاع السياحة وتمكينها، مشيرةً إلى أن المرأة السعودية تبوأت المناصب الكبرى في هذا المجال على الصعيد المحلي كوجود نائب وزير السياحة للشؤون الإستراتيجية والتخطيط، وعلى الصعيد العالمي حيث تشغل سيدة سعودية منصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية.