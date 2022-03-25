الدراما التاريخية تعود في رمضان بمسلسل ” فتح الأندلس “

جدة : البلاد

تعود الأعمال التاريخية للشاشات العربية بعد غياب من خلال المسلسل التاريخي ” فتح الأندلس ” الذي سيعرض على التلفزيون السعودي خلال شهر رمضان المبارك.

ويحكي العمل الذي أخرجه الكويتي محمد العنزي القصة الكاملة لفتح المسلمين لبلاد الأندلس ودورهم في نشر الحضارة من خلالها للعالم.

ويجسد أدوار البطولة للعمل نخبة من الممثلين العرب وأبرزهم رفيق علي أحمد، سهيل جباعي ، تيسير إدريس ، بيير داغر ، فايق عرقسوسي ، جيني إسبر ، اندريه سكاف ، عكاف نجم ، مرح جبر ، عهد ديب رامز عطا الله ، سهيل حداد وأخرون .

ويوضح المخرج العنزي سبب توجهه لإخراج العمل بالقول :” هناك أسباب عديدة دفعتني لإخراج هذا العمل أبرزها قيمة تاريخ الأندلس الزاهر والثري جدا من جوانب عديدة كالجمال البصري والدرامي والتاريخي والإنساني كونها حضارة ضخمة وكبيرة لها ارتباط بنا كعرب ومسلمين وهذا سبب توهجي لتقديم عمل درامي يصور كيف بدأت الحضارة في الأندلس لتنير العالم علما ومعرفة وجمالا”.

وأبان أن العمل صور بشكل كامل في لبنان لعدة أسباب أبرزها سهولة استخراج التأشيرات للممثلين العرب والسوريين الذين يعتبرون أعمدة العمل التاريخي العربي، إضافة للبيئة الخصبة في لبنان وتنوع تضاريسها وطبيعتها والتي تحاكي أجواء اسبانيا في بعض مناطقها خصوصا أقليم الأندلس.

وأفصح عن المدة الزمنية التي استغرقها تحضير وتصوير العمل ، حيث تجاوزت سبعة أشهر لتحضير وتأليف العمل الذي شكل له ورشة عمل مكونة من 11 شخص قامت بتأليف العمل ووضع هيكليته، وبعدها عرض النص على الأزهر الشريف وتم منحه الموافقة الشرعية قبل بدء التصوير .

ووفق العنزي فإن العمل يسلط الضوء على حقبة مهمة في التاريخ العربي والإسلامي وآلية نهوض الحضارة الإسلامية، وكيف تم الدخول للأندلس .

ويعتبر العنزي أحد أبرز مخرجي الأعمال التاريخية ، حيث سبق وأن انتج وأخرج عدد من الأعمال أهمها خالد بن الوليد ، أحمد بن حنبل ، الحسن والحسين وغيرها.