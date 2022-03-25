الدولية

الاتحاد الأوروبي: المشاورات اليمنية – اليمنية إعادة للسلام واستقرار للشعب اليمني

صحيفة البلادaccess_time22 / شعبان / 1443 هـ      25 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

بروكسل : البلاد

رحب الاتحاد الأوروبي بـ “المشاورات اليمنية – اليمنية” التي تبدأ في المدة من 29 مارس إلى 7 إبريل برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستستضيفها الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وشكر الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو مجلس التعاون الخليجي على هذه المبادرة الداعمة للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة للصراع في اليمن.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة والانخراط بشكل بناء في هذه المشاورات من أجل إعادة السلام والاستقرار لشعب اليمن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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