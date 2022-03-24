350 مؤلفاً ومؤلفة يشاركون في إصدار كتابين

جدة- خالد بن مرضاح

تم تدشين مجموعة جديدة من الإصدارات في مجالات الأدب والفكر لإثراء الحراك الثقافي ، وهما كتاب (القوة الجميلة) و(على خطى السعداء)، لأكثر من 350 مؤلفا ومؤلفة، ويأتي التدشين في إطار جهود بذلت في تجميع الكتاب المشاركين في انتاج هذه الكتب الرائعة، وفي مقدمتهم الاستاذ صالح دردير رائد التأليف الجماعي والرقم الصعب في عالم التدريب، سمير الماجد، وعلي القريقري، والكاتبة بسمة الجهني.



في البداية تحدث صالح دردير رائد التأليف الجماعي لافتا إلى أن التأليف الجماعي هو تأليف كتب جماعية ، وقد خطرت لي الفكرة أن التأليف الجماعي يناسب الراهن فكانت النتيجة جدا رائعة، فالفكرة أنك تقرأ لمائة عقل ومفكر في كتاب واحد بدل ما تقرأ لعقل واحد، فطرحت الفكرة على الأصدقاء والزملاء فأستحسنوا السيناريو ونجحت هذه الفكرة وبدأنا في نشر الفكرة فأنضم إلينا 400 كاتب واحتمال كبير ندخل في موسوعة جينس للأرقام القياسية .

وقالت بسمة الجهني المشاركة في تأليف كتاب ” القوة الجميلة” أن هذا الإصدار يعتبر خامس كتاب لي من هذا النوع من الكتب وقد شارك به 150 مؤلف ومؤلفة وأنا اخترت أن اتكلم عن قوة الأربعين وهي مرحلة عمرية يمر فيها الإنسان، وهي أعظم مرحلة وقد ذكرت في القرآن بأكثر من آية. من جهته قال الماجد نحمد الله ونشكره على هذا الإنجاز الرائع وهو تبني الكتب الجماعية واصدار أربعة كتب جماعية خلال سنة واحدة، واليوم في حفل التدشين واحتواء اكثر من ٤٠٠ مؤلف ومؤلفة وأيضا تحقيق الرقم القياسي في اصدار كتاب ضخم في بضعة شهور. وتطرقت والمؤلفة هنادي مبروك بن قبوس فقالت: سعيدة جداً وممتنه لله ان جعلني أحد المشاركين في كتاب (القوة الجملية) بـ”مقال قوة الاحتواء” كل من كان وراء هذا الإنجاز العظيم، ولكل مؤلف ومؤلفة تألقت أناملهم بإبداع لامتناهي فللإنجاز عبق مختلف لايصله إلا ذو الهمم العالية.