هيئة الإذاعة والتلفزيون “ميدياثون المحتوى الإعلامي”

الرياض : البلاد

أبرمت هيئة الإذاعة والتلفزيون اتفاقية شراكة، مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، لإطلاق “ميدياثون المحتوى الإعلامي”، الذي سبق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإعلان عنه.

ويأتي ذلك في إطار توجه هيئة الإذاعة والتلفزيون نحو إطلاق شراكات نوعية من شأنها إثراء المحتوى الإعلامي.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الكفاءات الوطنية للإسهام في إيجاد محتوى مرئي ومسموع يعكس رؤية 2030 والبرامج التي تشتمل عليها، وذلك في إطار معالجة ندرة هذا النوع من المحتوى، حول التحول الذي تعيشه المملكة في تحقيق رؤية 2030.

ويعمل الميدياثون كبرنامج سنوي لاحتضان المحتوى الإبداعي الوطني ويلهم المهتمين بالمحتوى المحلي للعمل معا والتفكير في تطوير المحتوى الذي يعكس رؤية 2030، حيث يستهدف البرنامج فئات الشباب والشابات وصنّاع المحتوى والكتّاب والمؤلفين ، على أن يكونوا من مواطني المملكة العربية السعودية.

ومن شأن هذه الاتفاقية تعزيز التعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتقديم جميع الخدمات الممكنة من قبل “منشآت”، من خلال توظيف خبرتهم في مجال الهاكاثون والمعسكرات التدريبية، حول حدث الميدياثون الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون باسم “ميدياثون صنّاع محتوى الرؤية 2030.

وتنظّم هيئة الإذاعة والتلفزيون أكبر حدث لجمع صنّاع المحتوى على مستوى المملكة، حيث يعد “الميدياثون” برنامجا حيويا يجمع عددا من الكتّاب والمؤلفين من صنّاع المحتوى المرئي والمسموع تحت سقف واحد، مما يضفي للمحتوى تألقاً وبهاءً وقدراً من رضا المتابعين.