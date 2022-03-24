هذه الفئات عرضة أكثر للإصابة بـ سرطان الرئة.. وضرر هذا الشاي يعادل 100 سيجارة

السرطان يمثل العدو الأكثر شراسة للبشرية وبين أنواع السرطانات الخطرة، سرطان الرئة الذي يصيب الملايين حول العالم.

وبحسب ما ذكرت روسيا اليوم، فقد أدرج الدكتور أليكسي بيتشيتوف، رئيس قسم جراحة الصدر بمركز فيشنيفسكي التابع لوزارة الصحة الروسية، الأكثر تعرضا للخطر.

وبين الفئات تلك: المدخنين وفئات أخرى في قائمة الأشخاص المعرضين للإصابة بسرطان الرئة.

ووفقا للأخصائي “تضم المجموعة المعرضة للخطر المدخنين، والأشخاص الذين لديهم أقرباء أصيبوا بالسرطان.

وكذلك سكان المدن الكبيرة، وقاطني المناطق ذات البيئة الملوثة”.

وأوضح أنه من الصعب تشخيص سرطان الرئة مبكرا، لأن أعراضه لا تظهر حتى بلوغ المرض مرحلة معينة.

وعندما يظهر ضيق التنفس والسعال مع الدم، فإنه يشير إلى أن المرض بلغ مرحلة متقدمة.

ووفقا له، أفضل طريقة حاليا لتشخيص أمراض الصدر بما فيها السرطان في مرحلة مبكرة، هي التصوير المقطعي.

لذلك يوصي الجميع بضرورة إجراء هذا الفحص، وخاصة الذين هم ضمن مجموعة الخطر.

ويضيف، خلال فترة الجائحة خضع الكثيرون لفحص التصوير المقطعي للرئتين.

الأمر الذي ساعد على اكتشاف إصابة بعضهم بسرطان الرئة في مرحلة مبكرة.

ويوصي الأخصائي للوقاية من أمراض الرئة باتباع نمط حياة صحي والتجوال في الهواء الطلق وممارسة الرياضة وإجراء الفحوص بصورة دورية.

ويشير إلى أنه لا معنى لتدريب الرئتين مسبقًا، مثلا، بنفخ البالونات لمنع تطور المرض، لأن الجهاز التنفسي ليس عضلة يمكن “تضخيمها”.

ويذكر أن خبراء American Memorial Sloan-Ketterin Cancer، أعلنوا في 20 فبراير الماضي، عن أمر خطير.

وأكدوا أن جرعة من شاي المته المنتج في الباراغواي، تعادل تدخين 100 سيجارة.

ويمكن أن تحفز تطور سرطان المثانة، وتجويف الفم، والجهاز الهضمي، والرئتين.

وقد أكدت نتائج الدراسات التي أجراها علماء الباراغواي، أن الذين يتناولون شاي المته بانتظام يزداد خطر إصابتهم بسرطان الرئة بنسبة 60 بالمئة.