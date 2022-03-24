المحليات

موسم الرياض يخفض اسعار دخول البوليفارد

صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1443 هـ      24 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أعلن موسم الرياض تخفيض قيمة تذكرة الدخول إلى منطقة بوليفارد رياض سيتي بدءًا من تاريخ 28 حتى 30 مارس الجاري، لتصبح 25 ريالاً بدلاً من 55 ريالاً.

وتحظى بوليفارد رياض سيتي منذ افتتاحها في مطلع نوفمبر الماضي بالإقبال الواسع، والحضور الكثيف في كافة مناطقها الفرعية، كما تتمتع بطابع فريد يمنح الزوارة تجربة ترفيهية مميزة بين المطاعم والمقاهي والألعاب والمسارح والمتاجر، والأنشطة الترفيهية الفاخرة.

وكان معالي رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قد غرد عبر حسابه الشخصي في منصة تويتر، قائلا: “عشانكم الدخول بـ 25 ريال في منطقة بوليفارد رياض سيتي”، كما أعلن في وقت سابق عن وصول زوار موسم الرياض لأكثر من 14 مليون.

ويقدم موسم الرياض ألوانا من الترفيه المبتكر الذي يبهج المجتمع بكافة فئاته العمرية والاجتماعية، ليصبح أحد أهم المعالم الترفيهية على المستويين المحلي والإقليمي في قوالب جديدة تجذب أنظار الشغوفين بالترفيه ومجالاته المتنوعة من مختلف أنحاء العالم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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