موسم الرياض يخفض اسعار دخول البوليفارد

الرياض : البلاد

أعلن موسم الرياض تخفيض قيمة تذكرة الدخول إلى منطقة بوليفارد رياض سيتي بدءًا من تاريخ 28 حتى 30 مارس الجاري، لتصبح 25 ريالاً بدلاً من 55 ريالاً.

وتحظى بوليفارد رياض سيتي منذ افتتاحها في مطلع نوفمبر الماضي بالإقبال الواسع، والحضور الكثيف في كافة مناطقها الفرعية، كما تتمتع بطابع فريد يمنح الزوارة تجربة ترفيهية مميزة بين المطاعم والمقاهي والألعاب والمسارح والمتاجر، والأنشطة الترفيهية الفاخرة.

وكان معالي رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قد غرد عبر حسابه الشخصي في منصة تويتر، قائلا: “عشانكم الدخول بـ 25 ريال في منطقة بوليفارد رياض سيتي”، كما أعلن في وقت سابق عن وصول زوار موسم الرياض لأكثر من 14 مليون.

ويقدم موسم الرياض ألوانا من الترفيه المبتكر الذي يبهج المجتمع بكافة فئاته العمرية والاجتماعية، ليصبح أحد أهم المعالم الترفيهية على المستويين المحلي والإقليمي في قوالب جديدة تجذب أنظار الشغوفين بالترفيه ومجالاته المتنوعة من مختلف أنحاء العالم.