المحليات

مواصلات جدة تُعلن عن نقل عام ترددي مجاني لزوار فعالية الفورمولا 1

صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1443 هـ      24 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت شركة مواصلات جدة عن مشاركتها في حدث الجائزة الكبرى Grand Prix, بالتعاون مع أمانة محافظة جدة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية, وذلك عبر توفير خدمة النقل الترددي مجاناً لزوار فعالية الفورمولا 1 بمدينة جدة خلال فترة أيام الحدث العالمي من 25 إلى 27 مارس 2022م.

وتأتي هذه الخدمة بإشراف الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، التي وفرت عدد من الحافلات لتنظيم حركة النقل من وإلى مكان الفعالية بواقع 12 ساعة تشغيلية بتردد 15 دقيقة من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 3 صباحاً لثلاثة أيام متتالية, وتم تخصيص عدد 9 نقاط توقف للحافلات على امتداد شارع الأمير سلطان وصولاً إلى نهاية شارع عبدالرحمن الداخل, وذلك سعياً لتسهيل حركة التنقل من وإلى الحدث الأكبر في مدينة جدة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *